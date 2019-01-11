Son Dakika Haberleri: Düzce'de Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

Düzce'de Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

45 dakika önce

Düzce D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı.

Düzce'de Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
Düzce D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Kervan mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mücahit M. idaresindeki 81 AY 851 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 54 BC 843 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada her iki araç kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Mücahit M. ve otomobilde bulunan Kübra D. (21), Doğan D.(17),Yeter D.(17) yaralandılar. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa
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