Düzce'de Meydana Gelen Kazada Otomobil Evin Bahçesine Girdi
1 saat önce
Düzce'nin Çay Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.
Düzce
'nin Çay Mahallesi
'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri evin bahçesine girerken 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta meydana geldi. Çay Mahallesi'nden kent merkezi istikametine gitmekte olan Nurhan D. idaresindeki 20 DN 052 plakalı otomobil kavşağa geldi sırada Ebru Y. idaresindeki 35 AAC 505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden bir tanesi evin bahçesine girerek durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:51 Kaynak: İHA
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