Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi

Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Depremde 46 vatandaşımız yaralanırken bazı noktalarda yıkım oluştu.

VATANDAŞLAR SOKAKTA SABAHLADI

Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çoluk çocuk yaşlı genç herkes parklarda sabahladı. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara battaniye dağıttı.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Düzce'deki deprem sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.