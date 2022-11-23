Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi - Son Dakika
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Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi

23.11.2022 09:29

Düzce'de yaşanan 5.9'luk depremde 46 vatandaşımız yaralanırken sarsıntı birçok ilde de hissedildi. İnsanlar büyük bir korku içinde kendilerine sokağa atarken, fırsatçılar ise harekete geçti. Bazı evlere hırsızların girdiği, emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geldiği belirlendi. EGM'den yapılan açıklamada, "Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" ifadeleri kullanıldı.

Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Depremde 46 vatandaşımız yaralanırken bazı noktalarda yıkım oluştu.

Fırsatçılar deprem de dinlemiyor! Vatandaşlar kendini sokağa atınca hemen harekete geçtiler

VATANDAŞLAR SOKAKTA SABAHLADI

Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çoluk çocuk yaşlı genç herkes parklarda sabahladı. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara battaniye dağıttı.

Fırsatçılar deprem de dinlemiyor! Vatandaşlar kendini sokağa atınca hemen harekete geçtiler

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Düzce'deki deprem sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce'de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

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Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi - Son Dakika
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