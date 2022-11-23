Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilirken TGRT Haber'de de hissedildi.
Spiker Ersel Hoşkara, deprem esnasında "An itibariyle İstanbul'da sarsıntı ve deprem meydana geldi. Stüdyo ciddi şekilde sarsılıyor. Saat 04.09 itibariyle" açıklamaları yaparken, soğukkanlılığını koruyarak yayına devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çoluk çocuk yaşlı genç herkes parklarda sabahladı. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara battaniye dağıttı.
Deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem sebebiyle bazı evlerde çatlakların oluştuğu, devrilen eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Bölgeye Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan çok sayıda AFAD ekipleri sevk edildi. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Depreme canlı yayında yakalanan spikerin soğukkanlılığı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika