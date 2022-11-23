Depreme canlı yayında yakalanan spikerin soğukkanlılığı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika
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Depreme canlı yayında yakalanan spikerin soğukkanlılığı herkesi çok şaşırttı

23.11.2022 10:20

Düzce'de yaşanan 5.9'luk depremde 50 vatandaşımız yaralanırken sarsıntı birçok ilde hissedildi. İnsanlar büyük bir korku içinde kendilerini sokağa atarken, TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara depreme canlı yayında yakalandı. Hoşkara, deprem sırasında oldukça soğukkanlı davranarak yayına devam etti.

Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilirken TGRT Haber'de de hissedildi.

CANLI YAYINDA SALLANDI

Spiker Ersel Hoşkara, deprem esnasında "An itibariyle İstanbul'da sarsıntı ve deprem meydana geldi. Stüdyo ciddi şekilde sarsılıyor. Saat 04.09 itibariyle" açıklamaları yaparken, soğukkanlılığını koruyarak yayına devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

VATANDAŞLAR SOKAKTA SABAHLADI

Öte yandan deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Çoluk çocuk yaşlı genç herkes parklarda sabahladı. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara battaniye dağıttı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem sebebiyle bazı evlerde çatlakların oluştuğu, devrilen eşyaların zarar gördüğü öğrenildi. Bölgeye Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan çok sayıda AFAD ekipleri sevk edildi. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi.

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İstanbul, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depreme canlı yayında yakalanan spikerin soğukkanlılığı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depreme canlı yayında yakalanan spikerin soğukkanlılığı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika
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