Düzce'de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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Düzce'de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı
6 saat önce
Düzce'de, belediyeye ait katı atık tesisinde yürütülen sondaj çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Düzce'de, belediyeye ait katı atık tesisinde yürütülen sondaj çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hecinler köyünde belediyeye ait katı atık tesisinde iş makineleriyle yürütülen çalışmada toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Adem Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:03 Kaynak: AA
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