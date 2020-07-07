Düzce'de mezarlıklarda bayram temizliği başladı - Son Dakika

Düzce'de mezarlıklarda bayram temizliği başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İl genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İl genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında il genelindeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'nün talimatları doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin genelindeki tüm mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken çevreye atılan çöpler ise bir bir toplatıldı. Mezarlıkların temizliği ve bakımını yaparak istenen görünüme kavuşmasını sağlamaya çalışan ekipler, çalışmaların Kurban Bayramı öncesine kadar tamamlanacağını belirttiler. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de mezarlıklarda bayram temizliği başladı - Son Dakika
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