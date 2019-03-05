Son Dakika Haberleri: Düzce'de Mezarlıkta İzinsiz Kazı İddiası

Düzce'de Mezarlıkta İzinsiz Kazı İddiası

34 dakika önce

Düzce'de bir mezarlıkta iş makinesiyle kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de Mezarlıkta İzinsiz Kazı İddiası, System.String[]
Düzce'de bir mezarlıkta iş makinesiyle kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakırlar Mahallesi mezarlığına gitti.

Mezarlıkta iş makinesinin çalıştığını gören ekipler, söz konusu aracın başında bulunan ve açılmış çukurlar içinde define amacıyla kazı yaptığı ileri sürülen İ.Ç, A.K, D.B. ve T.D'yi suçüstü yakaladı.


Bu arada olay yerindeki iş makinesi, seyyar kablolar, çok sayıda kazma, kürek ve demir kamalara el konuldu.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Sabah, Düzce, Güncel
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