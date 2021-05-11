Düzce'de mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu Karadeniz sahil yolunda trafik aksadı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen mıcır yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Hakan Şahin idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Beyhanlı mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan mıcırlar yola döküldü.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Kaynak: AA
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