Düzce'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

Düzce'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

11.11.2020 15:53
Düzce'de

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Vali Recep Yazıcıoğlu adına açılan hatıra ormanında, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü önderliğinde 350 fidan ceviz, 50 fidan kestane, 50 fidan batı ladini ve mavi ladin dikimi gerçekleştirildi.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçakoca'ya nefes olmak için 450 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya üzerinde yaklaşık 30 ülkede bu uygulamanın yapıldığını ifade eden Ekinci, "Bizler de Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü olarak 11.11.2020 tarihinde saat 11.00'de Kınık köyünde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu hatıra ormanında toplam 450 fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. 350 fidan ceviz, 50 fidan kestane ve diğer 50 tanesi batı ladini ile mavi ladin olmak üzere toplam 450 fidan dikimi yapıyoruz. " dedi.

Programa Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yığılca'da fidan dikimi yapıldı

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yedigöller yolu üzerinde bulunan Kurt bendi mevkinde organize edilen ağaçlandırma sahasında fidan dikimi yapıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü fidan sahasına Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Metin Uysal'ın ismi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Kurt, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında yurdumuzun dört bir köşesinde ağaçlandırma var. Biz de ilçemizde yaklaşık 200 adet fidanı toprakla buluşturduk. Şehidimiz Metin Uysal'ın ismini bu alana verdik. İnşallah Yığılcamıza nefes olur. Genç nesillerimize örnek olur." dedi.

Şehidin babası İslam Uysal ise, "Orman İşletme Müdürlüğünün uygulamış olduğu projeye şehit olan oğlum Metin Uysal'ın adının verilmesi beni çok duygulandırdı. Oğlumun adının bu projede yaşayacak olması beni ve tüm ailemizi çok mutlu etti. Bu işin organizasyonunda emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımı sunar başta Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce olmak üzere tüm işletme müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturularak sulama işlemi yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Rasim Çam, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce ve kurum amirleri katıldı.

Akçakoca, Yığılca, Milli, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Son Dakika


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