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Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

14.12.2021 21:54

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıDÜZCE – Düzce'de bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE – Düzce'de bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan T. idaresindeki 81 KL 128 plakalı Ford marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Cemal T. yönetimindeki 06 BC 8975 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ercan T.'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kaza esnasında olay yerinden geçen ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne seyir halinde olan ambulans yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Cemal T., eşi Zeynep T., çocukları Cemal T. ve Esmanur T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine T. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil, Minibüs, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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