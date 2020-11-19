Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu - Son Dakika

Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu

19.11.2020 20:49
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan minibüs köprüden kanala uçtu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan minibüs köprüden kanala uçtu. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce Bahçeşehir – Esentepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'de bir fabrikanın iş çıkışını gerçekleştirmek üzere Esentepe köyünden Bahçeşehir bölgesi istikametine seyir halinde olan İbrahim Cinel idaresindeki IVECO marka 81 ABB 717 plakalı minibüs, sürücüsünün elektrik direğine çarpmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden kanala uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirerek kazazedenin yardımına koştu.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri takla atarak kanala uçan minibüs sürücüsünü çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü İbrahim Cinel, daha sonra Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Cinel'in Düzce'de bir fabrikanın iş çıkışına gittiği esnada kazaya karıştığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu
Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu

Bahçeşehir, Minibüs, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de minibüs köprüden kanala uçtu - Son Dakika


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