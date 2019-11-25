Son Dakika Haberleri: Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son Dakika Güncel Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

6 saat önce

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, System.String[]

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde bir otomobil, Karaca Kavşağı'nda manevra yapan minibüsle çarpıştı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, minibüsle otomobilin çarpışma anı ve savrulan otomobilin yaklaşık 500 metre sürüklenmesi yer alıyor.

Araç sürücülerinin, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı Kıvanç Tatlıtuğ'un kesketli tatil pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:58:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]