Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

21.06.2022 18:59
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Eski Bolu Caddesi'nde hareket halindeki minibüsün içerisinde kedi sesi duyan sürücü, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Minibüsün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak yoğun uğraş verdi.

İtfaiye ekipleri, kediyi, bulunduğu bölümü sökerek kurtardı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Bolu, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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