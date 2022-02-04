Üye Girişi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

04.02.2022 12:43

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeyken alev alan mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde seyir halindeyken alev alan mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şaban Kuş idaresindeki tane mısır yüklü 54 BM 662 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek tırını yolun kenarına çeken Kuş, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çilimli, Sakarya ve Hendek belediyeleri itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Tırın çekicisi tamamen yandı, söndürme çalışmaları sırasında yolun Ankara istikameti tek şeritten sağlandı.

Çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.

Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement