Düzce'de modern sanayi sitesi yapımına başlanıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TOKİ ile işbirliğinde yapılacak olan Modern Sanayi Sitesi alanında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile geçtiğimiz günlerde protokol imzalarının atıldığı Düzce Modern Sanayi Sitesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgede incelemelerde bulundu. Düzce'nin sanayisini yeni dükkanlarla yeniden kuracakları alan üzerinde beraberindeki heyet ile incelemeler yapan Başkan Özlü, "TOKİ ile yaptığımız protokol çerçevesinde Modern Sanayi Sitesi yapımına başlıyoruz. Düzce'nin sanayisini yepyeni dükkanlarda yeniden kuracağız. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE