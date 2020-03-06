Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda B.P, B.Ş, H.Y ve S.M, gözaltına alındı, çalınan 4 motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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