Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı

29.03.2022 21:15

Düzce'de hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı.

Düzce'de hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Beyciler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan Emrah I. idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, 17 yaşındaki K.Ö. idaresindeki bisiklet ile yaya olduğu ileri sürülen R.K.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, R.K. ile Emrah I. yaralandı. Motosiklet park halindeki 34 HY 4779 plakalı otomobile, ağaç ve levhalara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kaza sebebi ile yolu trafiğe tek şeritli kapattı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla gelmesi ve kaza yaptıktan sonra savrulması yer alıyor.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol/İHA)

Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı
Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de motosiklet faciası: 3 yaralı - Son Dakika


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