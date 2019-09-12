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Düzce'de motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Düzce'de motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandıDÜZCE - Düzce'de bir siteye giren hırsız, çaldığı motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı.

Düzce'de motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

DÜZCE - Düzce'de bir siteye giren hırsız, çaldığı motosikleti sürükleyerek götürmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık yapan şahıs, site içi kameralardan yüzünü saklayarak kurtulmaya çalışma anları ise görüntülere yansıdı.

Olay Düzce Merkez'de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 22.30 sıralarında siteye giren hırsız, site içinde park halinde bulunan Hüseyin G.'ye ait motosikleti çalıştırmaya çalıştı. Acemi hırsız, motosikleti çalıştıramayınca iterek site dışına çıkardı. Bu sırada site içerisindeki kameraları fark eden hırsızlık zanlısı, kafasını eğerek kameralardan yüzünü saklamaya çalıştı ancak sitenin çıkışında bulunan kamerayı fark etmeyince yüzü kameralara yansıdı.

Sabah motorunu olduğu yerde göremeyen Hüseyin Güdek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kameralardan kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce'de motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Polis, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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