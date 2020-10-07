Düzce'de motosiklet hırsızlığı - Son Dakika

Düzce'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin kapsamlı kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan analizler sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Turanlar Mahallesi'nde ikamet eden S.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin yakalanması amacıyla Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Hendek'te operasyon düzenledi.

Operasyonda, çalınan motosiklet sahibine teslim alınmak üzere muhafaza altına alınırken, S.K. de yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.