Düzce'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de, 4 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumayeri ve Gümüşova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.K. ve E.T. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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