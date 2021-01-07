Düzce'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Şüpheliler, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.K. ve E.T. olduğunu belirledi.

Cumayeri ve Gümüşova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Düzce 'de, 4 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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