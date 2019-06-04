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Düzce'de motosiklet kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'de motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce Bağlantı Yolunun Dadalı köyü mevkisinde Tacettin Yiğitoğlu (44) idaresindeki 34 AR 8101 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yiğitoğlu ve motorda bulunan A.Y (40) yaralandı.
Yaralılar, çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Batı Karadeniz, Zonguldak, Akçakoca, Düzce, Güncel
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