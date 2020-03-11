Düzce'de motosiklet park halindeki 3 araca çarptı - Son Dakika
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Düzce'de motosiklet park halindeki 3 araca çarptı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin park halindeki 3 araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Düzce'de motosiklet park halindeki 3 araca çarptı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosikletin park halindeki 3 araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakasız motosiklet, Yalı Mahallesi'nde park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Kazada motosiklette bulunan İbrahim Tezveren (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tezveren, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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