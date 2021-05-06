Düzce'de motosiklet taşıyan çekicide uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Düzce'de motosiklet taşıyan çekicide uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde yol kontrolü sırasında motosiklet taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Araç içerisindeki D.A. ve Ö.D'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 938 lira para cezası uygulandı.