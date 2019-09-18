Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

Düzce'de, motosikletli çarptığı iki kadın ile birlikte yaralandı.

Mustafa O. idaresindeki 67 LT 995 plakalı motosiklet, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde, yolun kenarında yürüyen Ayşe Büyük ve Ümmü Melenli'ye çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile iki kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralı iki kadının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.