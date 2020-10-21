Düzce'de motosikletinin plakasını maske ile kapatan ehliyetsiz sürücüye para cezası - Son Dakika

Düzce'de motosikletinin plakasını maske ile kapatarak polisten kaçan sürücüye para cezası uygunladı.
Polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Ç. idaresindeki 81 ABC 886 plakalı motosikletin arka plakasının maske ile kapatıldığını görerek sürücüye "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak hızla kaçan motosikleti takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Yunus ekipleri, motosikletin sürücüsünü Kalıcı Konutlar Esentepe mevkisinde durdurmayı başardı.
Ekipler, plakasının tıbbi maske ile gizlenen motosikletin sürücüsü Y.Ç'nin de ehliyetsiz olduğunu belirledi.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücüye de "ehliyetsiz araç kullanma, araç plakasını gizleme ve polisin dur ihtarına uymamak"tan para cezası uygulandığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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