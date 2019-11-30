Son Dakika Haberleri: Düzce'de motosikletle kaza yapan çift ağır yaralandı
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Düzce'de motosikletle kaza yapan çift ağır yaralandı

6 saat önce

Düzce'de motosikletin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü ile eşi ağır yaralandı.

Düzce'de motosikletle kaza yapan çift ağır yaralandı, System.String[]

Düzce'de motosikletin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü ile eşi ağır yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Şaban Atar yönetimindeki 81 FF 521 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile eşi Zikriye Atar ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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