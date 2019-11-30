Düzce'de motosikletle kaza yapan çift ağır yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle refüje devrilen motosikletin sürücüsü ile eşi Zikriye Atar ağır yaralandı.

Düzce 'de motosikletin refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü ile eşi ağır yaralandı.

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