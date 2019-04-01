Düzce'de Muhtar Adaylarına Kura Yolu

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyde, adayların eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimiyle belirlendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyde, adayların eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimiyle belirlendi.



Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyde seçmenler oy kullandı. Sayım sonucu muhtar adayları Şaban Uzun ile Remzi Zeren 127'şer oy aldı.



Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Kura çekimini kazanan Remzi Zeren oldu.



Muhtarlar kurayla belirlenecek



Öte yandan, Kaynaşlı ilçesine bağlı Şimşir Mahallesi'nde de muhtar adayları Recep Gül ile Murat Kazan, 257'şer oy aldı.



Sandık başkanı, oyların yeniden sayılması kararlaştırdı. Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince muhtar adayları ve sandık başkanı olayı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na taşıdı.



Şimşir Mahallesi muhtarı, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek tarihte yapılacak kurayla belli olacak.



Cumayeri'nin Subaşı köyünde 124 seçmen oy kullandı. 6 oyun geçersiz sayıldığı sayımda muhtar adaylarından Salih Özbek 39, Serdar Yağmur 39, Alaattin Yılmaz 17, Hasan Aydın 14 ve Vasfi Çiçek 9 oy aldı.



Oylama sonucunda Salih Özbek ve Serdar Yağmur'un 39'ar oy aldığının tespit edilmesi sonrası, seçim torbası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na götürüldü.



Seçimin sonucu, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılacak kurayla belirlenecek.

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