Düzce'de Muhtarın Evi Yandı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi
1 saat önce
DÜZCE'de, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin evi yandı, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
DÜZCE'de, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin evi yandı, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Kavaklı
Sokak'ta meydana geldi. Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye ait 2 katlı evin alt katında sobadan çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, Cemalettin Yesirci'nin babası Mahmut Yesirci (90), ablası Ayşe Yesirci (55) ve oğlu Abdülmenan Yesirci (19), dumandan etkilendi. 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Evi yanan Cemalettin Yesirci ise "Alt katta bulunan sobadan yangın çıktı. O sırada evde bulunan babam, oğlum ve ablam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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