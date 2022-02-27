Düzce'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Düzce'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Aziziye Mahallesi 992. Sokak'ta Nesrin Zorlu'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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