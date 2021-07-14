Düzce'de müstakil evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gölyaka İmamlar Mahallesi Fabrika Sokak'ta C.T'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışırken yoğun dumana maruz kalan C.T, M.T. ve S.T. rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan biri çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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