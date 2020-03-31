Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek - Son Dakika

Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona Virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan yeni kararları açıkladı.

Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, Korona Virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda, Düzce'de gece nöbetçi olan eczanelerin 23.59'dan sabah 08.30'a kadar ilaç alacak vatandaşların içeri girmeden kapıdan hizmet verilmesi kararlaştırıldı.


Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak için Düzce Valiliği tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Bu kapsamda, Düzce'de şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehir giriş çıkış noktalarında durdurularak, içerisinde bulunanların sağlık kontrolüne tabii tutulması ve karantina gerektirecek bir durumda hastanın 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca karantinaya alınacak kişilerin ise muhtarlar tarafından takip edileceği belirtildi. İl genelinde tüm köylerdeki kontrolsüz giriş-çıkışları önlemek amacıyla, köye giriş-çıkışların muhtarlarca kontrol edilecek. Bankalar önünde işlem sırası bekleyen insan yoğunluğunun banka yetkilileri tarafından kontrol edilecek. Ayrıca mümkünse bariyerle düzenleme yapılacak ve banka güvenlik görevlilerince sosyal mesafenin korunması sağlanacak. Düzce'de bulunan tüm eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç) 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Gece 23: 59'dan sonra eczane içine müşteri alınmayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet verilecek. Eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında işaretleme yapılması, eczane büyüklüğüne göre kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, eczanelerde çalışan kişi sayısı dahil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi uygulamasının hassasiyetle devam etmesine dikkat edilecek. Tüm taksi duraklarında çalışan kişi sayısı dahil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi ve durak içerisinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak. - DÜZCE

Düzce Valiliği, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tramvay yolunda atla yolculuk yapan genç: At beni kaçırdı Tramvay yolunda atla yolculuk yapan genç: At beni kaçırdı         
00:25
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü         
23:55
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti         
23:44
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı         
23:19
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
23:04
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 00:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de nöbetçi eczaneler gece kapıdan hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]