Düzce'de Ocak Ayında İhracat ve İthalat Azaldı
1 saat önce
Düzce ilinde 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,5 azaldı, ithalat yüzde 17,6 azaldı.
Düzce
ilinde 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,5 azaldı, ithalat yüzde 17,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 azalarak 8 milyon 676 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,6 azalarak 5 milyon 773 bin dolar, olarak gerçekleştiği görüldü. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: İHA
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