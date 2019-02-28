Son Dakika Haberleri: Düzce'de Ocak Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

Düzce'de Ocak Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

1 saat önce

Düzce ilinde 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,5 azaldı, ithalat yüzde 17,6 azaldı.

Düzce'de Ocak Ayında İhracat ve İthalat Azaldı, System.String[]
Düzce ilinde 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,5 azaldı, ithalat yüzde 17,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 azalarak 8 milyon 676 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,6 azalarak 5 milyon 773 bin dolar, olarak gerçekleştiği görüldü. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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