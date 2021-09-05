Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 22. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 60 araç ve 120 sporcu katıldı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcuların çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrildi. Devrilen araçlar, saha görevlilerince çıkarılarak yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

Hız parkurunda ise engebeli parkurda süreyle yarışan pilotlar, yarışları izlemeye gelen hız tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşattı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, katılımın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Off-road sporunun doğayla iç içe bir spor olduğuna değinen Albayrak, "Yarışmaya 60 araç ve 120 sporcu katılım sağladı. Araçlarımız oldukça kaliteli ve güvenlikli. Motor anlamında büyük ve donanımlılar, o yüzden hızlı ve keyifli yarış oluyor. Katılımcılara ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren pilotlara törenle kupaları verildi.