Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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