Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı

23.09.2022 20:56
Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

Tayfun T. idaresindeki 81 AB 443 plakalı öğrenci servisi, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca mevkisinde, kontrolden çıkarak önce refüjü aştı daha sonra karşı yönden gelen Vedat İlgi'nin kullandığı 35 NIC 52 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Karadeniz, Zonguldak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 20:56:36. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement