Düzce'de öğrenciler TÜGVA kampında çeşitli aktiviteler yapıyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Temsilciliğince, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kış kampı düzenlendi.

Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde 80 ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla organize edilen kampta, okçuluk, dart, futbol ve doğa yürüyüşü gibi çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Seminerlerin düzenlendiği kampı, Sosyolog ve Aile Danışmanı Hatice Akbaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da ziyaret etti.