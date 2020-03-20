Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu - Son Dakika
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Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

6 saat önce

Düzce'de ortaokul ve anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür videosu hazırladı.

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu, System.String[]

Düzce'de ortaokul ve anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede üstün fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür videosu hazırladı.

Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ve anaokulunda eğitim gören minikler, tedbirler kapsamında evlerinde vakit geçirirken, toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan yetkili ve görevlilere minnetlerini ifade etmek istedi.

Okul Müdürü Muazzez Bilgin Dikmen ve Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Aktaş koordinasyonunda kurulan WhatsApp grubuna evde çektikleri teşekkür videolarını gönderen öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına destek mesajı verdi.

Teşekkür mesajlarında anaokulu öğrencisi bir kız çocuğu, "Fahrettin Koca amcamız, doktor amcalarımız, hemşire ablalarımız biz sizi çok seviyoruz. Siz bizim koruyucu meleklerimizsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Diğer anaokulu öğrencilerinin sevgilerini ve teşekkürlerini ilettiği videoda, ortaokul öğrencileri de bu süreçte uyulması gereken kurallara dikkati çekti, sağlık çalışanlarına minnetlerini bildirdi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli ve Bakan Koca'ya destek olmak ve moral vermek amacıyla okul olarak böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Tarih onların bu fedakarlıklarını unutmayacak, biz de unutmayacağız." diyen Aktaş, bu süreçte görev yapan herkese teker teker teşekkür ettiklerini vurguladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:52 Kaynak: AA

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