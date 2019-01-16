Son Dakika Haberleri: Düzce'de Öğrencilerin Kar Sevinci

Düzce'de Öğrencilerin Kar Sevinci

1 saat önce

Düzce'de okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.

Düzce'de Öğrencilerin Kar Sevinci, System.String[]
Düzce'de okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.

Kalıcı Konutlar Bölgesi'ndeki boş alanda kendilerine parkur oluşturan çocuklar, hem kar topu oynadı hem de naylon poşet, bidon, lastik parçası ve kızaklarla yokuştan kaymanın keyfini sürdü.

Anne-babaların da zaman zaman çocukluk yıllarına dönmesi renkli görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar küçük kazalar atlattı.

Çocuklarıyla eğlenen aileler, soğuğa aldırış etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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