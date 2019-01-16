Düzce'de Öğrencilerin Kar Sevinci

Düzce'de okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.

Düzce'de okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, karın tadını çıkardı.



Kalıcı Konutlar Bölgesi'ndeki boş alanda kendilerine parkur oluşturan çocuklar, hem kar topu oynadı hem de naylon poşet, bidon, lastik parçası ve kızaklarla yokuştan kaymanın keyfini sürdü.



Anne-babaların da zaman zaman çocukluk yıllarına dönmesi renkli görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar küçük kazalar atlattı.



Çocuklarıyla eğlenen aileler, soğuğa aldırış etmedi.

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