Düzce'de öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

Düzce'de görev yapan öğretmeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretiyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı'nın teşvikleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve kurumlarda görev yapan öğretmenler maske üretimine başladı.

Koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline destek olmak için başlatılan üretim faaliyetleri kapsamında okullarda 3D yazıcılarla uzun süre kullanılabilecek "3D siperlik maske" üretimi gerçekleştiriliyor.

Halk eğitim merkezlerinde ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "kullan at siperlik maske" üretimi de devam ediyor.

Günlük 3 bin 500 maske üretiliyor

Günlük 250 adet 3D siperlik maske ve 3 bin 250 adet pratik maske olmak üzere toplam 3 bin 500 adet maskenin üretilerek sağlık kuruluşlarına teslim ediliyor.

Koronavirüsle mücadele için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu belirtilerek vatandaşlardan mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmayarak sürece katkı sağlamaları istendi.