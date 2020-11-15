Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul olmayan merkeze bağlı köyler ve bazı bölgelerde öğrencilere destek olmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası kurulumlarının tamamladığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eğitimin uzaktan yapılmasına bağlı olarak il genelindeki okullarda EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerin kullanımına yönelik EBA Destek Noktası kurumları yapıldığı belirtildi.

İlde bugüne kadar 177 EBA Destek Noktası kurulumunun tamamlandığı ve öğrencilerin kullanımına sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Okul olmayan merkeze bağlı köylerimizde ve bazı bölgelerde öğrencilerimize destek olmak amacıyla EBA Destek Noktası kurulumlarını tamamladık. Bu köylerimizde, uygun alanlarda EBA Destek Noktası kurulumlarıyla internete erişimi olmayan öğrencilerimiz derslerine bu noktalardan devam edebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan çalışmayla merkeze bağlı Derdin, Gökçe, Doğanlı, Esençam, Küçük Ahmet, Küçük Mehmet, Turaplar, Otluoğlu, Kurtsuyu, Suncuk, Akyazı, Eminaçma, Uğur, Kutlu, Kavakbıçkı, Muncurlu, Günbaşı ve kalıcı konutlarda iki noktada olmak üzere toplam 19 EBA Destek Noktası kurulum çalışmalarının tamamlanıp, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildiği vurgulandı.

Tüm noktalarda sınırsız internet bağlantısı sağlanarak 4 veya 6 adet tabletin muhtarlara ya da imam hatiplere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Noktalarla ilgili olarak okul müdürlükleriyle koordineli olarak çalışmalar sürekli devam edecektir. Okul müdürleri ve öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin bu noktalardan EBA'yı kullanımları sürekli olarak takip edilmektedir. Okullarımızda kurulan EBA Destek Noktaları ile şu ana kadar 177 merkez oluşturularak öğrencilerimizin EBA'dan derslerini takip etmeleri sağlanmaktadır."