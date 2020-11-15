Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı

15.11.2020 10:47
Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul olmayan merkeze bağlı köyler ve bazı bölgelerde öğrencilere destek olmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası kurulumlarının tamamladığını bildirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul olmayan merkeze bağlı köyler ve bazı bölgelerde öğrencilere destek olmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası kurulumlarının tamamladığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eğitimin uzaktan yapılmasına bağlı olarak il genelindeki okullarda EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerin kullanımına yönelik EBA Destek Noktası kurumları yapıldığı belirtildi.

İlde bugüne kadar 177 EBA Destek Noktası kurulumunun tamamlandığı ve öğrencilerin kullanımına sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Okul olmayan merkeze bağlı köylerimizde ve bazı bölgelerde öğrencilerimize destek olmak amacıyla EBA Destek Noktası kurulumlarını tamamladık. Bu köylerimizde, uygun alanlarda EBA Destek Noktası kurulumlarıyla internete erişimi olmayan öğrencilerimiz derslerine bu noktalardan devam edebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan çalışmayla merkeze bağlı Derdin, Gökçe, Doğanlı, Esençam, Küçük Ahmet, Küçük Mehmet, Turaplar, Otluoğlu, Kurtsuyu, Suncuk, Akyazı, Eminaçma, Uğur, Kutlu, Kavakbıçkı, Muncurlu, Günbaşı ve kalıcı konutlarda iki noktada olmak üzere toplam 19 EBA Destek Noktası kurulum çalışmalarının tamamlanıp, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildiği vurgulandı.

Tüm noktalarda sınırsız internet bağlantısı sağlanarak 4 veya 6 adet tabletin muhtarlara ya da imam hatiplere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Noktalarla ilgili olarak okul müdürlükleriyle koordineli olarak çalışmalar sürekli devam edecektir. Okul müdürleri ve öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin bu noktalardan EBA'yı kullanımları sürekli olarak takip edilmektedir. Okullarımızda kurulan EBA Destek Noktaları ile şu ana kadar 177 merkez oluşturularak öğrencilerimizin EBA'dan derslerini takip etmeleri sağlanmaktadır."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarhoş hemşire, doğum sırasında boğazına vantilatör tüpü sıkıştırdığı kadının ölümüne sebep oldu Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı         
09:03
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 10:56:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de okul olmayan köylerde EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei