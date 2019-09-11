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Düzce'de okul servislerine denetim

39 dakika önce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde okul servisleri denetlendi.

Düzce'de okul servislerine denetim, System.String[]

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde okul servisleri denetlendi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla servis araçlarına yönelik denetim yapan Düzce Belediyesi trafik zabıta ve emniyet ekipleri, araç ve personelle kontrolleri gerçekleştiriyor.

Kent merkezindeki okulların bahçesinde yapılan denetimlerde, araçların çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, okul servis araçlarında araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "Dur" lambasının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Araç yaşı, araç bakım onarım takip formu, iç dizaynı ve malzemelerin yapısının denetlendiği incelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığı incelendi.

Düzce Belediyesi, Zabıta, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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