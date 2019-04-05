Son Dakika Haberleri: Düzce'de Okul Sporları Yüzme Yarışları Yapıldı

Düzce'de Okul Sporları Yüzme Yarışları Yapıldı

12 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yıldızlar ve minikler Yüzme İl Birinciliği yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.

Düzce'de Okul Sporları Yüzme Yarışları Yapıldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yıldızlar ve minikler Yüzme İl Birinciliği yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.

Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul sporları yüzme yarışlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışlar öğlene kadar sürdü.

Yarışmalarda öğrenciler dereceye görebilmek için kıyasıya yarıştılar. Serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbalama 50-100-200 metre yarışlarında derece girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Yüzme Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Düzce Yüzme Antrenörü Selbi Pehlivan, Düzce Yüzme Antrenörü Sercan Akbaş dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce, Spor
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