Düzce'de Okul Sporları Yüzme Yarışları Yapıldı
12 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yıldızlar ve minikler Yüzme İl Birinciliği yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları yıldızlar ve minikler Yüzme İl Birinciliği yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.
Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul sporları yüzme yarışlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışlar öğlene kadar sürdü.
Yarışmalarda öğrenciler dereceye görebilmek için kıyasıya yarıştılar. Serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbalama 50-100-200 metre yarışlarında derece girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Yüzme Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Düzce Yüzme Antrenörü Selbi Pehlivan, Düzce Yüzme Antrenörü Sercan Akbaş dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. - DÜZCE
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'ye 2 Yıldız Birden! Böyle Duyurdular
Fenerbahçe'den Cenk Tosun Bombası! Ali Koç Devreye Girdi
Beşiktaş Yönetimi Fabri ve Ryan Babel Hakkında Karar Verdi
Volkan Demirel'den "Fener Ol" Kampanyasına Büyük Destek