Düzce'de Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Düzce Valiliği
, gece saatlerinde başlayan, etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:03 Kaynak: DHA
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