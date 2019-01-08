Son Dakika Haberleri: Düzce'de Okullar Tatil Edildi

Düzce'de Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, gece saatlerinde başlayan, etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:03 Kaynak: DHA

Düzce Valiliği, Güncel
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