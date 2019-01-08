Son Dakika Haberleri: Düzce'de Okullar Yarın Tatil Edildi

Düzce'de Okullar Yarın Tatil Edildi

52 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı.

Düzce'de Okullar Yarın Tatil Edildi, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı.

Düzce Valiliği, ilde devam eden kar yağışı sonrasında yarından geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada, devam eden kar yağışı ardından gece saatlerinde yaşanacak olası buzlanmaların olumsuzluk oluşturmaması adına ilköğretim, lise ve ortaöğretimde yarın ara verileceği bildirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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