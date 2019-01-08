Düzce'de Okullar Yarın Tatil Edildi
52 dakika önce
DÜZCE (İHA) – Düzce'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce
'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı. Düzce Valiliği
, ilde devam eden kar yağışı sonrasında yarından geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada, devam eden kar yağışı ardından gece saatlerinde yaşanacak olası buzlanmaların olumsuzluk oluşturmaması adına ilköğretim, lise ve ortaöğretimde yarın ara verileceği bildirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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