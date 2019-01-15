Düzce'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Düzce
'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:08 Kaynak: İHA
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