Son Dakika Haberleri: Düzce'de Okullara Kar Tatili

Düzce'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

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Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:08 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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