Düzce'de okullara kar tatili - Son Dakika
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Düzce'de okullara kar tatili

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Düzce'de okullara kar tatili, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.


Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
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