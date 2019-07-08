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Düzce'de "Okuryazarlık Seferberliği"

1 saat önce

Düzce'de 3 bin 953 kişi, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısını daha aşağıya çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitim aldı.

Düzce'de
Düzce'de 3 bin 953 kişi, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısını daha aşağıya çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitim aldı.
Düzce Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5 Şubat 2018'de Okuryazarlık Seferberliği başlatıldığı aktarıldı.
İl genelinde seferberlik kapsamında 628 kurs açıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda ildeki okullarımız, Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve mahalle-köy muhtarları tarafından alan taramaları ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Okullar tarafından okuma yazma bilmeyen öğrenci yakınlarına ulaşılarak bireylerin ikamet ettikleri yere en yakın okul, köy konağı, cami vb. yerlerde eğitim almaları için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. Bireylerin ikamet ettikleri yerler değerlendirilerek ulaşımın kolay sağlanabileceği yerlerde kurslar açılmaktadır. Ayrıca seçimlerde parmak izi kullanarak oy kullanan seçmene dönüş yapılarak okuma-yazma kurslarına katılmaları için gerekli çalışmalar yapılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Düzce, Güncel
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