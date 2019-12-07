Düzce'de ölen gencin organları 6 hastaya hayat verdi

DÜZCE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim'in bağışlanan organları, 6 kişiye hayat verdi.

Düzce'de 5 Aralık günü baş ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Recep Sevim, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sevim'den alınan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer ile akciğer, organ bekleyen 6 hastaya umut oldu. Recep Sevim, Konuralp Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.