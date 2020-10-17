Düzce'de olta balıkçıları sahillere akın etti - Son Dakika

Batı Karadeniz'in incisi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olta balıkçıları sahilleri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde sahile gelen balıkçılar, oltalarını hazırlayıp balık tutmanın keyfini yaşadı.

Günübirlik çevre il ve ilçelerden gelen balıkçılar, balık tutmanın yanında güneşin de tadını çıkardı.

Olta balıkçılığı yapan Salih Kalkan, boş zamanını balık tutarak değerlendirdiğini belirterek, "Şu anda çinekop ve zargana mevsimi. Geceleri limanda çinekop, şu an ise zargana tutuyoruz. Bu sene balık fena değil." dedi.

Can Timur da balık tutmaktan büyük keyif aldığını dile getirerek, "Sabah 7'de geldim. Akşam 5'e kadar duruyorum. Bu saatlerde güzel balık tutuyoruz. Zargana, kefal gibi balıklar var. Boş zamanlarımda gelip balık tutuyorum. Bu sene denizde bereket fazlasıyla var. Bunun devam edeceğini umuyorum." diye konuştu.

"Balık tutarken heyecan sarıyor"

Sevgi Atay ise oltayla balık tutma tutkusunun eşinden bulaştığını aktararak, " İstanbul'dan geliyorum. Eşimin balık tutma isteği bana da bu heyecana katılmayı sağladı. Sırf balık tutmak için günübirlik geliyoruz. Sabah 6'da sahile geldik. Balık tutarken heyecan sarıyor. Parmaklarımın ucundaki balığı bir an önce çekmek istiyorum. Müthiş bir duygu." ifadesini kullandı.