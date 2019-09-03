Son Dakika Haberleri: Düzce'de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı

20 dakika önce

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında bazı özel konulu vatandaşlara 4 milyon 96 bin 591 TL yardımda bulundu.

Düzce'de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı, System.String[]

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında bazı özel konulu vatandaşlara 4 milyon 96 bin 591 TL yardımda bulundu.


Düzce'de her ay bazı konularda vatandaşlara yardım yapan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ağustos verilerini açıkladı. Buna göre Engelli Evde Bakım Ödemesi kapsamında 2 bin 583 kişiye 3 milyon 676 bin 330 lira 8 kuruş ödeme yapıldı. Ağustos ayında annelik sevincini yaşayan 390 kişi de unutulmadı. Bu kapsamda annelere 163 bin 107 lira 78 kuruş doğum yardımı yapıldı. Ayrıca koruyucu anne statüsü ile çocukları evlerine alan ailelere de bu ay ödeme yapıldı. Bu kapsamda 278 çocuğu evlerinde barındıran 239 aileye bakım yardımı kapsamında 257 bin 152 lira 94


kuruş yardım yapıldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İşte doların enflasyon rakamlarına ilk tepkisi Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:36:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de onlarca aileye 4 milyon yardım yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]