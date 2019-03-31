Son Dakika Haberleri: Düzce'de Orman Yangını

Düzce'de Orman Yangını

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhangazi köyü mevkisinde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına arazözler yardımıyla müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Orhangazi, Yığılca, Düzce, Güncel
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