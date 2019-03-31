Düzce'de Orman Yangını
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde çıkan yangında 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhangazi
köyü mevkisinde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına arazözler yardımıyla müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 16 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:24 Kaynak: AA
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